Снимать с контроля поручение президента России Владимира Путина Генпрокуратуре, касающееся сделок возвратного лизинга между компаниями и физлицами, пока преждевременно: предлагаемый подход — борьба с незаконными схемами через регулирование лизингодателей — не защитит граждан от недобросовестных игроков. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, рассмотрев доклад ведомства.

Как напоминают в ОНФ, Генпрокуратуре при участии Росфинмониторинга и Банка России было поручено проверить соблюдение законодательства лизинговыми компаниями и физлицами, заключившими сделки по возвратному лизингу, и представить предложения по изменению законодательства для повышения правовой защищенности граждан при заключении таких договоров.

Представители проекта ОНФ «За права заемщиков» отметили в своем заключении, что поручение президента исполнено только в части проведения проверки соблюдения законодательства. Массовые нарушения прав граждан подтвердились и отражены в докладе.

Анализ, проведенный Генпрокуратурой, Росфинмониторингом и Центробанком, показал, что недобросовестные компании используют механизм возвратного лизинга в качестве альтернативы потребительскому кредитованию граждан. Более 200 нарушений пресечено во время проверок, говорится в докладе.

Органы прокуратуры выявили случаи незаконного предоставления потребительских займов под прикрытием лизинговой деятельности в Бурятии, Карелии, Удмуртии, Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской и некоторых других областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. По всем фактам приняты меры прокурорского реагирования. К административной ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов привлечено более 60 человек.

Вместе с тем предложения по совершенствованию законодательства для повышения уровня правовой защищенности физических лиц при заключении и исполнении таких договоров не обезопасят граждан, считают эксперты ОНФ. В докладе Генпрокуратуры говорится, что комплексное правовое решение всех этих проблем возможно в рамках законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности». Этот документ предусматривает введение регулирования деятельности только лизинговых компаний, связанных с государством и получающих меры господдержки. Авторы законопроекта планируют отнести такие лизинговые компании к числу некредитных финансовых организаций, включить их в реестр субъектов лизинговой деятельности Банка России и ввести саморегулирование на лизинговом рынке для компаний, сведения о которых внесены в этот реестр.

«В то же время законопроект не ограничивает компании, сведения о которых не будут занесены в реестр. Субъекты лизингового рынка, не претендующие на получение государственных преференций, могут не участвовать в программе повышения прозрачности лизинговой деятельности. В случае если сведения о них будут отсутствовать в реестре, к ним не применят и санкции, а также другие меры реагирования», — предупреждают в ОНФ.

«Лизинговые компании, которые не претендуют на получение господдержки, могут не участвовать в программе повышения прозрачности лизинговой деятельности. Если они продолжат заключать сделки по возвратному лизингу, как это делает небезызвестный «Национальный кредит», лишая граждан имущества, никаких санкций не последует. То есть возникнет ситуация, аналогичная проблеме с нелегальными кредиторами, — для регулируемых участников рынка правила ужесточатся, а для нерегулируемых у Центробанка не найдется оснований и полномочий, чтобы отреагировать на очевидные нарушения прав потребителей. А граждане как лишались своего имущества, так и будут лишаться», — комментирует руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Таким образом, при принятии законопроекта в действующей редакции уровень защиты прав граждан не изменится, а значит, поручение снимать с контроля преждевременно, заключают в ОНФ.



«Очень важно понимать, что поручение не должно стать поводом для ужесточения требований по отношению к добросовестным представителям финансового рынка, кредитующим граждан под залог паспорта транспортного средства в соответствии с законом. Результатом выполнения поручения должна стать такая система, в которой в принципе невозможны недобросовестные практики в отношении потребителя. И система эта должна быть построена не на ужесточении регулирования, а на признании незаконными сделок, в результате которых граждане лишаются своего имущества. К сожалению, в представленном докладе мы таких предложений не увидели», — отметила Лазарева.