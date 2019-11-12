Уровень экономической активности в России в сентябре составил 99,4 пункта против уровня предыдущего месяца в 99,5 пункта. Снижение индикатора продолжается третий месяц подряд, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Что касается других стран из неформального клуба БРИК, то в Индии этот индекс в сентябре опустился до 99,4 пункта с 99,6 пункта месяцем ранее, в Бразилии остался без изменений на отметке в 102,1 пункта, в Китае — составил 99,1 пункта, что немного выше отметки августа в 99 пунктов.

Индексы большинства экономически развитых стран в основном остались без изменений или снизились. Значения для Франции (99,4 пункта), Германии (98,7 пункта), Японии (99,3 пункта) и Италии (99,1 пункта) остались без изменений по сравнению с предшествующим месяцем. В Великобритании индикатор сократился в сентябре до 98,9 пункта с 99 пунктов в августе.

CLI США сохранился в сентябре по сравнению с августом и составил 98,8 пункта. В Канаде индекс снизился в отчётном месяце — до 98,9 пункта с 99 пунктов ранее. Агрегированный CLI стран "большой семерки" сократился до 98,9 с 99 пунктов в предыдущем месяце.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.