Минфин России 13 ноября проведет два аукциона по размещению ОФЗ без лимита предложения. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

На первом аукционе Минфин попытается разместить облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме остатков доступных для размещения в указанном выпуске.