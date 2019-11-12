Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на опубликованные на сайте суда отказные определения по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родных и знакомых.

Напомним, Никулинский суд Москвы в начале декабря 2017 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств и имущества, обнаруженных и арестованных в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, которые, как предполагается, были получены им из незаконных источников. В Генпрокуратуре отмечали, что ответчик «продолжительное время скрывал от службы и общества свои доходы и их поступление из незаконных источников, скрывал от них то, что он посвятил себя не честной службе, а обогащению себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях».

В доход государства в соответствии с иском было взыскано 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей, золотой слиток. Общая сумма имущества и денежных средств составила около 9 млрд рублей.

Позже, уже в этом году, сообщалось, что Никулинский суд частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества Захарченко на 484 млн рублей.

Как указывают в сегодняшнем материале «Ведомости», заявители, в числе которых родители Захарченко, его сестра и бывшие подруги, усомнились в правомерности применения к ним норм о контроле за расходами чиновников, ведь они не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество, а прямых доказательств того, что источником этих средств были незаконные доходы Захарченко, Генпрокуратура представить не смогла. Но Конституционный суд напомнил, что подобная конфискация «относится к особым правовым мерам» и направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей: установленный порядок ее применения позволяет обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, приобретшего имущество, так как не лишает такое лицо права представить в суд доказательства законности происхождения средств, на которые приобреталось имущество. Спорные нормы не противоречат Конституции, так как не предполагают принятия произвольных решений об обращении имущества в доход государства, проверка же законности и обоснованности вынесенных в отношении заявителей судебных решений в полномочия Конституционного суда не входит, разъяснили судьи.

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре, и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, комментирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.



На прошлой неделе стало известно, что суд обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника второго («банковского») отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина на 6,3 млрд рублей.