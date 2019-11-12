Изменения по вкладам за 12 ноября: банк «Санкт-Петербург», Финанс Бизнес Банк, Примсоцбанк.

Банк «Санкт-Петербург» предлагает открыть вклад «Зимний Петербург online» .

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 500 долларов. Сроки размещения денежных средств в рублях составляют шесть месяцев, один, полтора и три года, в долларах — шесть месяцев, один и полтора года. Процентные ставки в рублях равны 5,5—6,5%, в долларах — 0,8—1,3% годовых.

Внесение дополнительных взносов и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Оформить вклад можно в системе «Интернет-банк».

Предложение действительно до 30 ноября.

Финанс Бизнес Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

«Мандариновый» (от 50 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) теперь размещается под 5,8—6,55% годовых (ранее — под 6—7,1%). Пополнять можно вклады сроком на один год в течение первых шести месяцев.

Вклад «Мы вместе!» открывается под 5% (вместо 5,5%), а «Пенсионный плюс» — под 6,1% (до этого — под 6,75%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, срок — один год. Оба вклада пополняемые, с возможностью частичного снятия средств.

Проценты по всем депозитам выплачиваются ежемесячно.

Примсоцбанк запустил новый вклад «Новогодний чулок».

Сроки вложения средств — 245 и 333 дня. Процентная ставка составляет 6,5% при открытии вклада в отделении банка и 6,6% годовых — в интернет-банке и мобильном приложении «Примсоц Л@йн».

При размещении денежных средств на 245 дней не допускается пополнение счета и частичное снятие средств. Проценты выплачиваются в конце срока.



Во вклады со сроком 333 дня возможно внесение дополнительных взносов в течение первых 180 дней. Проценты ежеквартально капитализируются и могут выплачиваться вкладчику. При досрочном расторжении договора по истечении 180 дней проценты начисляются по льготной ставке 4% годовых.