Россия за год улучшила результаты по индексу стоимости бизнеса (Business Value Index) до 28-й позиции, поднявшись на одну строчку. Об этом говорится в совместном исследовании бизнес-школы «Сколково» и инвестиционной группы UCP.



«Российские результаты в индексе стоимости бизнеса этого года улучшились по сравнению с прошлым годом, во многом, за счет улучшения макроэкономических показателей: в этом году Россия заняла 28-е место из 30 стран», — отмечают авторы.

Первое место в рейтинге заняли США, сохранив лидерство прошлого года. На второй строчке оказалась Малайзия, которая улучшила позицию на три ступени, на третьей — Канада (минус одна ступень). С четвертой по десятую строчку расположились: Великобритания, ОАЭ, Австралия, Нидерланды, Саудовская Аравия, Германия и Таиланд.

«За 2018 год Россия показала положительную динамику и поднялась на одну ступень вверх. Основные факторы, оказавшие влияние — это значимое снижение инфляции и стабильный рост ВВП. Россия все еще находится в нижнем квартиле индекса, однако мы видим существенный потенциал роста для российского фондового рынка. Мы наблюдаем значительный интерес к российскому фондовому рынку со стороны институциональных инвесторов и физических лиц», — говорится в исследовании.

В то же время авторы отмечают, что «более позитивные результаты других стран, в том числе находящихся на сравнимом с Россией уровне экономического развития, дают надежду, что при достаточных усилиях в правильном направлении — от улучшения бухгалтерских стандартов и совершенствования корпоративного управления до снижения нетарифных барьеров в экономике — пресловутый «российский дисконт» [относительно низкая оценка стоимости компаний] может быть снижен минимум вдвое».

По мнению «Сколково» и UCP, важными шагами в этом направлении могут стать, в частности, улучшение правоприменительной практики в части защиты прав миноритариев и повышения ответственности директоров, повышение доли прибыли, направляемой на дивиденды, а также снижение уровня соцвзносов для работодателей.