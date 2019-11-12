Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому планируется отменить комиссии за переводы между клиентами банка, находящимися в разных регионах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГД.

«Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами», — говорится в сообщении.

Согласно документу, размер комиссии, взимаемой банком при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их счетам не может быть обусловлен открытием таковых в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

«Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы», — добавили в Госдуме.