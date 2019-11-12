На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.

«Просили бы, Дмитрий Анатольевич, в соответствии с ранее принятыми решениями (мы в 2014 году о них договаривались) предусмотреть возможность финансирования увеличенной программы по закупке тягово-подвижного состава средствами ФНБ за счет остатков на счетах банка ВТБ. Они первоначально предполагались на приобретение именно этих локомотивов, в определенный момент времени РЖД заместили эти средства заемными. Есть ощущение четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», — сказал Дитрих.

В 2020—2022 годы РЖД намерены направить 488 млрд рублей на закупку более 1,8 тыс. локомотивов. Это будут электровозы и новые грузовые тепловозы для вождения тяжеловесных поездов на восточном полигоне. Финансирование инвестпрограммы проводится за счет заемных средств и денег компании, практически без привлечения федерального бюджета, напомнил министр.

Речь идет о 39,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые сейчас размещены в Банке России. В 2014 году в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков Минфин разместил на субординированном депозите в банке ВТБ 100 млрд рублей на 30 лет по ставке инфляция +1% и условии досрочного возврата не ранее чем через пять лет после привлечения. Из этой суммы 60,2 млрд рублей были в дальнейшем размещены по ставке привлечения в облигациях РЖД. В конце октября гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказывал, что компания попросила выделить остаток этой суммы на закупку локомотивов.

Но на те же средства претендует «Почта России». Глава компании Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили выделить эти средства на инфраструктурное развитие «Почты России». Сейчас идет преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество, стоят задачи по повышению эффективности, требуются инвестиции в модернизацию 42 тыс. почтовых отделений по всей стране, обучение и повышение квалификации персонала (около 290 тыс. человек), напоминали авторы письма. «Динамическое развитие «Почты России» будет иметь позитивный социально-экономический эффект как для отдельных регионов России, особенно удаленных и малонаселенных, так и для всей страны», — говорилось в письме.

Источник РБК, близкий к правительству, говорил, что вопрос о выделении этих средств было поручено проработать Евгению Дитриху, а также первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову и министру экономического развития Максиму Орешкину.