Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента АО «ДОМ.РФ» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в релизе агентства , Fitch рейтингует «ДОМ.РФ» в соответствии с методологией рейтингования компаний, связанных с государством, что учитывает сильную способность и готовность государства предоставлять компании поддержку. Рейтинг организации приравнивается к суверенному рейтингу независимо от оценки ее самостоятельной кредитоспособности.

«ДОМ.РФ» является российским институтом развития в жилищной сфере, находящимся в 100-процентной собственности государства. В силу своего юридического статуса «ДОМ.РФ» защищен от приватизации и банкротства и входит в список стратегически значимых предприятий, подчеркивают аналитики.

В Fitch напоминают, что в рамках текущей поддержки от государства «ДОМ.РФ» получает взносы капитала и кредиты от российских финансовых организаций, в том числе от российского банка развития — «ВЭБ.РФ». В целом финансирование от государства уменьшилось до 42% от всего фондирования на конец 2018 года (с 73% в среднем в 2015—2017 годах). Стратегия «ДОМ.РФ» была пересмотрена в 2017 и 2019 годах после инициированного государством слияния с Банком ДОМ.РФ (ранее «Российский Капитал»), которое временно ослабило финансовый профиль организации.

Деятельность «ДОМ.РФ» охватывает полный цикл поддержки сектора: от предоставления земельных участков застройщикам и развития городской среды до поддержки спроса на жилье путем развития ипотечного рынка и рефинансирования ипотеки. Целью «ДОМ.РФ» также является формирование эффективно регулируемого и прозрачного рынка арендного жилья в России. Кроме того, компания продвигает коллективные инвестиции в сектор, напоминают в Fitch.



Агентство ожидает, что условный риск «ДОМ.РФ» может вырасти в среднесрочной перспективе ввиду предоставления гарантий банкам по кредитам, выданным застройщикам. В июле 2019 года государство ввело новый механизм финансирования, целью которого является замена средств, получаемых застройщиками от покупателей жилья напрямую, привлечением банковского кредитования (включая использование счетов эскроу). Fitch ожидает, что рост условного риска у «ДОМ.РФ» будет сопровождаться соответствующими взносами капитала от государства.

