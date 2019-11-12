Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет банк. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.
Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет банк. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.
Финансовый директор Александр Морозов в ходе наблюдательного совета обратился с просьбой оставить должность с 1 июля следующего года», — сказал Греф.
Он отметил, что Морозов продолжит работу в составе группы Сбербанка.
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