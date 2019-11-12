Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет банк. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет банк. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Финансовый директор Александр Морозов в ходе наблюдательного совета обратился с просьбой оставить должность с 1 июля следующего года», — сказал Греф.

Он отметил, что Морозов продолжит работу в составе группы Сбербанка.