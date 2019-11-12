Аналитики «Финама» рекомендуют вкладывать в бумаги Exxon Mobil, ожидая их роста до 87 долларов. Сейчас акции нефтяной корпорации торгуются на NYSE немногим выше 70 долларов.

Компания Exxon Mobil представила финансовые результаты за III квартал 2019 года, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Добыча нефти и газа Exxon Mobil в отчетном периоде подросла на 3% и составила 3,899 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Кроме того, отмечает аналитик «Финама» Вадим Сысоев, у компании стабильные денежные потоки, благодаря чему она на протяжении 37 лет повышает дивиденды. «На текущий момент дивидендная доходность составляет 4,8%, что весьма неплохо для компании, которая является крупнейшей мире по капитализации в нефтегазовом секторе», — написал он в комментарии. Для сравнения, медианное значение дивидендной доходности по нефтяному сектору — около 3,0%, дивидендная доходность индекса S&P 500 — 1,86%.

Дополнительными плюсами Exxon Mobil является ее сбалансированная бизнес-модель, что значительно снижает зависимость от динамики цен на «черное золото». Также плюсом Exxon Mobil является низкий долг, который по итогам 2019 года ожидается в районе 41 млрд долларов, тогда как показатель отношения долга к капиталу (debt to capital) составил 16,9%, что является одним из самых низких значений в нефтяной отрасли.