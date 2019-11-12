Чистая прибыль ОТП Банка по МСФО за три квартала 2019 года выросла на 14% и достигла 5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.



Активы Группы ОТП выросли до 198 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель банка вырос на 12,9%, до 157,3 млрд рублей.

Операционные расходы сократились на 2%, в том числе в связи c завершением онлайн-проекта Touch Bank.

Также в банке указали на рост чистых комиссионных доходов на 14%, и на рост чистых процентных доходов на 7%.