Банк «Ак Барс» снизил ставки по кредиту под залог недвижимости. Оформить кредит «Под залог недвижимости » стало доступно по ставке 11,4% (ранее 12,9%) годовых при условии личного страхования, в случае отказа ставка составит 14,4% годовых.

К ставке также могут быть применены следующие надбавки:

1 процентный пункт, если заемщик является индивидуальным предпринимателем или собственником бизнеса;

1 п. п. в случае предоставления в качестве обеспечения — залог жилого дома, «таунхауса»;

2 п. п. при залоге коммерческой недвижимости.

Минимальная сумма кредитования — 300 тыс рублей, максимальная не должна превышать меньшую из величин: 20 млн рублей или 70% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог. Срок финансирования от года до 20 лет.

В качестве обеспечения принимаются: квартира; жилой дом с земельным участком; «танхаус» с земельным участком; коммерческая недвижимость (назначение: торговое, офисное). Обязательным требованием принятия объектов недвижимости в залог является страхование объекта недвижимости от рисков утраты и повреждения в пользу банка, за исключением обязательного страхования земельного участка.

«Вслед за снижением ставок на ипотечном рынке, падают ставки и по потребительским кредитам на любые цели под залог недвижимого имущества, банк и ранее предлагал хорошую линейку потребительских кредитов с выгодными условиями, поэтому снизив ставку еще на 1,5 процентного пункта предложение становится одним из самых конкурентоспособных на рынке», — уточняет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.