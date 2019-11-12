Котировки акций «ЮТэйр» на московской бирже подорожали более чем на 15%. К 17:14 мск они стоили 7,61 рубля, на максимуме бумага поднималась до 7,66 рубля.

Рост акций ускорился на фоне заявления руководства Сбербанка , что банк не собирается банкротить авиакомпанию. «Что касается «ЮТэйр» — у нас нет никаких намерений по банкротству. «ЮТэйр» представила финансовый план оздоровления, с нами он согласован. Надо ждать согласования со всеми кредиторами», — заявил глава банка Герман Греф.

Ранее «ЮТэйр» опубликовала финансовую отчетность за девять месяцев 2019 года. Компания сообщила о прибыли 1,05 млрд рублей против убытка в размере 1,91 млрд рублей годом ранее. Прибыль от продаж составила 3,08 млрд рублей, увеличившись в 132 раза, а выручка возросла на 3,2%. За девять месяцев авиакомпания перевезла 6,1 млн пассажиров.