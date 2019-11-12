Котировки «Ростелекома» на Московской бирже заметно подросли в ожидании выплаты промежуточных дивидендов акционерам компании. На максимумах обыкновенные акции оператора поднимались в цене на 6,69%, а привилегированные росли на 8,5% к закрытию предыдущего дня. Капитализация компании поднялась до 215,6 млрд рублей.

«Повышение акций «Ростелекома» наблюдалось без очевидных фундаментальных драйверов и может быть связано с ожиданиями новостей в отношении промежуточных дивидендов», — отмечает в комментарии аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. Ранее глава госкомпании Михаил Осеевский во время телефонной конференции сообщил, что это вопрос будет приниматься на заседании совета директоров при обсуждении условий сделки по Tele2. Заседание назначено на среду, 13 ноября.

Результаты от продажи доли в здании «Центральном телеграфе» будут учитываться в дивидендах за 2019 год. «Ростелеком» продал свою долю компании O1 Properties, сумма сделки составила 3,5 млрд рублей. Решение о выплате дивидендов также зависит от условий сделки по покупке Tele2. Как отмечают аналитики Альфа-Банка, точная оценка стоимости «Т2 РТК Холдинга» (холдинговой компании Tele2) и ее структура по-прежнему неизвестны.

«Складывается впечатление, что вся схема представляет собой вариант круговой сделки с «Ростелеком», который использует денежные средств, полученные от ВТБ. Кроме того, мы не исключаем повышение внешнего долга «Ростелекома»», — написали она в обзоре банка. Поскольку ясности нет, делают вывод в Альфа-Банке, сделка представляет риск для промежуточных дивидендных выплат «Ростелекома».