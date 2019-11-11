Верховный суд Украины снял запрет на принудительную продажу 99,77% акций Проминвестбанка (ПИБ), украинской дочерней структуры российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Об этом сообщило в понедельник украинское деловое издание Finbalance .



Украинский Верховный суд тем самым отказался удовлетворить кассационные жалобы«ВЭБ.РФ» и Проминвестбанка и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа 2019 года, которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций Проминвестбанка.

Запрет на продажу акций был введен постановлением Печерского районного суда Киева от 24 июля 2019 по требованию «ВЭБ.РФ» в рамках обеспечения иска российской госкорпорации о снятии ареста с пакета акций Проминвестбанка. В сентябре 2019 года Верховный суд Украины выступил за необходимость сохранения обеспечительных мер по акциям Проминвестбанка, тем самым поддержав позицию российской госкорпорации о запрете на продажу акций этого банка.

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, 2 мая прошлого года объявил об окончании слушания дела по иску ряда украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось, Но, по данным украинской стороны, арбитраж удовлетворил требования компаний о том, что Россия должна выплатить им компенсацию в 159 млн долларов и возместить судебные издержки.

Апелляционный суд Киева 5 сентября 2018 года постановил наложить арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка, Сбербанка на Украине. Государственная исполнительная служба Украины в мае 2019 года выставила акции ПИБ на аукцион, который был назначен на 28 августа. Стартовая стоимость пакета акций составляла около 20 млн долларов, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе. «ВЭБ.РФ» считает действия украинских властей в отношении его «дочки» незаконными, и эту позицию в августе поддержал арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который запретил Украине продавать акции банка и обязал ее компенсировать арбитражные издержки российской стороне.