Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России в качестве самозанятых, заявил в понедельник первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента России Владимира Путина.

«Можно сказать, что эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей. Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что принято решение в следующем году распространить это нововведение на все регионы России. Это поддержал и премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Считаю, что итоги неплохие», — сказал он.

«Договорились», — отреагировал президент.