Правительство РФ вместе с объединениями предпринимателей должно внимательно следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования бизнесменов. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства напомнил, что этот закон «установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования».

«Тем не менее, такие факты [привлечения к уголовной ответственности] имели место», — заметил президент. Путин также подчеркнул, что соответствующие разъяснения по этому вопросу дал президиум Верховного суда РФ.

«Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона [об амнистии капиталов], который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства», — подчеркнул президент.