Почти 40% российских семей с двумя детьми и семейным бюджетом в 80 тыс. рублей могут позволить себе аренду квартиры, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости .

Согласно официальной статистике, более 85% российских семей имеют собственное жилье и проживают в нем. При этом около 10% семей арендуют жилье. Таким образом, по оценкам РИА Новости, в абсолютных величинах проблема аренды жилья касается примерно 15—20 млн человек в России.

Индикатором доступности выступает доля семей из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут позволить себе ежемесячные повседневные и некоторые дополнительные расходы и аренду двухкомнатной типовой квартиры. При расчетах предполагалось, что семья тратит на аренду жилья не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей. Данные о величине зарплат в регионе, арендных ставках и прожиточных минимумах были использованы за 2018 год.

Доступность аренды жилья для семей с детьми пока в среднем остается не очень высокой, хотя и растет в последнее время. Так, если в 2018 году в среднем по России менее 36% семей из двух работающих и двух детей могли позволить себе аренду двухкомнатной квартиры, то в текущем рейтинге это значение уже приближается к 40%. Только в пяти регионах доступность аренды за год снизилась, а в остальных — выросла.

В десяти регионах более половины описанных семей могут без особых трудностей арендовать квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ c долей таких семей 67%, вторую строчку занимает Чукотский АО (61%), а замыкает первую тройку Ханты-Мансийский АО с 58%. Таким образом, первые места заняли северные регионы с высокими зарплатами, экономики которых завязаны на добычу природных ресурсов. Также в число лидеров с долей семей, превышающей 50%, входят Санкт-Петербург (57,9%), Магаданская (55,8%) и Ленинградская области (54,8%), Ненецкий АО (54,0%), Кемеровская (53,9%), Тюменская (52,7%) и Иркутская области (51,5%).

Москва в рейтинге располагается на 12-м месте, а Московская область — на 35-м, что во многом объясняется высокими ставками аренды.

Еще в 26 регионах показатель доступности находится на уровне выше среднего по стране (39,5%).

Ближе к концу списка в основном южные регионы. В пяти регионах менее 20% семей с детьми могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты. Это национальные республики (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия), а также Севастополь. Низкую доступность аренды в этих республиках эксперты объясняют традиционно высокой безработицей и занятостью на низкооплачиваемых работах, что предопределяет невысокий уровень доходов; кроме того, в таких регионах достаточно хорошее состояние демографии, так что рост населения формирует значительный спрос на дополнительные квадратные метры. У Севастополя дефицит арендного жилья связан с влиянием туристического сектора, а также со спросом на жилье со стороны военнослужащих и их семей, которые составляют значительную долю населения города.

Рост доступности аренды в России в последние годы был связан с ростом номинальных зарплат и стагнацией ставок аренды. В значительной степени стагнация ставок связана с ипотекой , позволяющей многим семьям решить вопрос приобретения жилья и отказаться от дальнейшей аренды. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе арендные ставки будут расти медленнее зарплат, и, соответственно, доступность аренды будет повышаться. Помимо «ипотечного фактора» играет роль то, что сейчас во взрослую жизнь вступает малочисленное поколение, что будет ограничивать спрос на аренду.

В свою очередь газета «Коммерсант» представила данные аналитиков «Авито Недвижимости», согласно которым за последний месяц средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла на 0,3%, до 16,1 тыс. рублей. Двухкомнатное жилье подорожало на 2,9%, до 26,3 тыс. рублей в месяц, трехкомнатное — на 3,5%, до 51,3 тыс. В ЦИАН подсчитали, что в 15 крупнейших городах России средние ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в ноябре оказались на 1% выше аналогичных показателей октября.

В зависимости от города динамика цен оказалась разнонаправленной. Так, согласно данным ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сразу в трех городах снизилась на 3% за последний месяц: в Екатеринбурге показатель опустился до 23,2 тыс. рублей в месяц, в Казани — до 17,1 тыс., в Новосибирске — до 19 тыс. Лидером по росту цен стал Нижний Новгород, где однокомнатные квартиры в ноябре подорожали сразу на 6% и сдаются в среднем за 18 тыс. рублей в месяц. В Петербурге динамика составила 5%, показатель увеличился до 30,5 тыс. рублей в месяц.

В Москве, по расчетам ЦИАН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в ноябре составила 37,5 тыс. рублей, двухкомнатной — 53 тыс. За месяц эти показатели выросли на 1% и 4% соответственно.

Согласно оценкам экспертов, за год аренда жилья в России выросла в цене в среднем на 13%. Относительно аналогичного периода прошлого года заметнее всего подорожали однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге (на 10,8%), Казани (на 17,8%), Омске (на 8,9%).

Относительная экономическая стабильность и высокий спрос на аренду жилья из-за роста бюджетов покупки недвижимости на первичном и вторичном рынке способствуют постепенному увеличению стоимости аренды, поясняют аналитики. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет снижение стоимости аренды жилья в условиях относительной стабильности в экономике маловероятным. При этом эксперт не ждет и их существенного роста.

