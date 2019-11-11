Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения — невозврат валютной выручки (статья 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации») и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (статья 193.1 «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), пишет ознакомившаяся с документом газета «Ведомости» , уточняя, что подлинность основных его тезисов подтвердили два человека, участвующих в разработке, а факт подготовки законопроекта подтвердил также замминистра финансов Алексей Моисеев.

Нарушения, предусмотренные этими статьями кодекса, — лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов, говорится в пояснительной записке к проекту. Потому Минфин хочет дополнить статьи Уголовного кодекса, наказывающие за легализацию (статьи 174 и 174.1 — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» соответственно), новым квалифицирующим признаком — переводы нерезидентам по подложным документам, при этом максимальное лишение свободы за такой способ легализации составит пять лет против десяти, предусмотренных в статье 193.1 УК. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предложено отменить вовсе.



Пока законопроект в правительстве не обсуждали, указывает Моисеев и отмечает, что против отмены по-прежнему выступают некоторые ведомства и ЦБ и, поскольку часть их аргументов объективна, Минфин попросил правительство начать официальное обсуждение вопроса.