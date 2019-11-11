Для снижения числа бедных в России хотя бы на 40% нужно было тратить дополнительно 200 млрд рублей в год. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, уточнив, что за чертой бедности живут почти 20 млн россиян.



«По расчетам ЦСР, чтобы сократить количество бедных хотя бы на 40%, нужно было тратить дополнительно 200 млрд рублей в год. Мы тратим на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП. В нынешних ценах это около 11 трлн по всей стране», — сказал Кудрин.

Он напомнил о прошлогодней оценке Всемирного банка, согласно которой социальная помощь в России только в 20% случаев доходит именно до бедных.

«Конечно, нам нужно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, семьям с детьми. Но в целом у нас есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 млрд или даже больше и существенно сократить бедность. Это задача социальной адресной поддержки, адресованной именно бедным, — подчеркнул глава СП. — Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается».

Напомним, в апреле 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме говорил, что почти 19 млн россиян живут в бедности. Для расширения адресной поддержки малоимущих граждан правительство намерено создать для всех регионов реестр малообеспеченных семей, отмечал глава Кабмина.



В мае 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года снизить в два раза уровень бедности в России. Также глава государства поручил обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.



В июле Росстат сообщил, что численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума достигла почти 21 млн человек , или 14,3% от всего населения. Прирост показателя ведомство объясняло опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.