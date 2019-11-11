Самые большие чаевые россияне оставляют в отелях, самые маленькие — на заправках и автомойках. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Superjob, который выяснил, кому россияне чаще всего оставляют чаевые и в каком размере.

В социологическом опросе приняли участие 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. На вопрос, кому в последний раз оставляли чаевые, трое из 10 опрошенных назвали барменов и официантов.

Таксистов поощрил практически каждый пятый (19%). По 8% респондентов оставляли чаевые на заправке или автомойке. «На чай» курьерам оставляли лишь 3%, работникам отеля — 2%. Принципиально не оставляют чаевых 18% россиян.

Больше шансов получить «на чай» официанту кафе или ресторана от женщин: вспоминая, кому они в последний раз оставили чаевые, работников общепита назвали 33% женщин и 27% мужчин. Мужчины же чаще говорили, что не дают денег сверх платы по счету: 22% против 13% среди женщин. На вопрос, как часто оставляют чаевые в тех или иных заведениях, 38% россиян ответили, что всегда оставляют чаевые в барах и ресторанах, каждый третий делает это время от времени.

Чаевые таксистам всегда оставляет 21%, иногда — 35%. Курьеров всегда поощряют 18%, иногда — 24%. Чаевые парикмахерам, работникам отелей и заправщикам всегда или время от времени оставляют 36—37% опрошенных. Самые большие чаевые россияне оставляют в отелях — в среднем 250 рублей. «На чай» в заведениях общепита оставляют около 215 рублей. Около 120 рублей достается сверх счета парикмахерам, 100 рублей — курьерам. Средние чаевые таксистам составляют 75%. Работникам автозаправки оставляют около 55 рублей «на чай».

За три года практически на треть выросли чаевые официантам и барменам: 165 рублей в 2016 году и 215 рублей сегодня. Работникам отелей стали оставлять меньше денег: 303 и 250 рублей соответственно. Уменьшились чаевые курьерам: 115 и 100 рублей. Практически не изменились суммы, которые оставляют в качестве чаевых парикмахерам, таксистам и заправщикам: 120, 75 и 55 рублей соответственно.

