Вендоры процессинговых решений быстро поняли, что один из элементов перспективной платежной системы Банка России, а именно, Система быстрых платежей (СБП), является сервисом, который в ближайшем будущем практически полностью прекратит их основной бизнес (то есть, непосредственно, процессинг банковских карт). Ведь СБП, по сути, является антипроцессингом. Особенно в инкарнации С2В платежей. И, если, подумать конспирологически, то сегодняшнее вовлечение процессинговых компаний во внедрение СБП есть реализация некого вида «итальянской забастовки». И существует очень большое опасение, что банки, подключающиеся к СБП с использованием вендоров процессинга банковских карт, столкнутся с необходимостью двойных внедрений.

В ближайшие несколько месяцев всё, что касается массового взаимодействия с СБП, станет понятным. Сегодня же ясно, что решение для взаимодействия с СБП должно быть реализовано вне каких бы то ни было имеющихся автоматизированных систем банка, работать в режиме 24х7х365, но не быть процессингом банковских карт!

Именно такой продукт предлагает банкам компания iDSystems . Это простое, надёжное решение. Отдельно устанавливаемый на реальном или виртуальном сервере Модуль «Шлюз к СБП» системы «iDБанк» позволяет кредитным организациям реализовать все сценарии С2С взаимодействия с СБП. В производственном цикле уже находится и второй модуль, который обеспечит реализацию взаимодействия оплаты в пользу юридических лиц — Модуль «СБП С2В» системы «iDБанк».

А сейчас чуть подробнее про С2С. Вся прелесть реализации взаимодействия с продуктами iDSystems заключается в том, что этими решениями уже пользуются множество банков. Функционально «Шлюз к СБП» принадлежит семейству продуктов «iDDirect», в которое входят модули по взаимодействию с ГИС ГМП, ГИС ЖКХ и модуль доставки в банк коммерческих начислений. Все они работают через технический модуль «Менеджер связок», который унифицирует взаимодействие интеграционного слоя для решения любых задач, связанных с платежами в банке. «Менеджер связок» обеспечивает возможность проведения авансовых платежей через известные платёжные системы, запросов начислений, реализации прямого списания со счетов. Всё это делается с использованием одного универсального протокола взаимодействия. То есть единожды реализовав интеграцию по этому протоколу, банк получает возможность безгранично расширять перечень платёжных сервисов для клиентов. Так, например, получается и с модулем «Шлюз к СБП»: те банки, которые реализовали интеграцию с «Менеджером связок», могут работать с СБП без серьёзных доработок системы ДБО.

Есть ещё одна причина сделать выбор в пользу решения от iDSystems: взаимодействие с СБП подразумевает использование СКАД (СКЗИ) «Сигнатура» или «Янтарь», что автоматически приводит к необходимости исполнения требований формуляров на эти СКЗИ. Среди требований — проведение соответствующих тематических исследований в специализированной лаборатории на отсутствие недекларированных возможностей и корректность встраивания в прикладное ПО взаимодействия со СКЗИ. Предусматривая подобное, компания реализовала эту необходимость в проекте решения. На этапе архитектурных разработок была обеспечена возможность разделения Модуля «Шлюз к СБП» на функциональную часть и на ту, которая может пройти тематические исследования. Перспективное наименование модуля — «Универсальный сервер подписи для СБП».

Компания успешно прошла Первичные тестовые испытания взаимодействия («ТИВ») с НСПК и сегодня проводит пилотные внедрения решения в банках!

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Ознакомиться с Протоколом ТИВ С2С можно по ссылке .