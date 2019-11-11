Русско-испанской финтех-группе ID Finance в ходе краудфаундинговой кампании на платформе Crowdcube удалось привлечь 6,3 млн долларов от более 1,2 тыс. инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Equity раунд на 2,5 млн долларов стартовал 16 октября и завершился досрочно 10 ноября в 23:59 с переподпиской в 247%. ID Finance продала 5,76% долей. Капитализация компании оценена в 99,25 млн долларов», — говорится в сообщении.

Компания собрала самую крупную сумму среди соотечественников. В течение первых суток раунда компания привлекла почти 2 млн долларов.