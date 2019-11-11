Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи, заявил «Российской газете» замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование Telecom Daily сообщила, что россияне уже заметили рост расходов на мобильную связь. Опрошенные изданием аналитики высказали мнение, что в 2020 году она подорожает еще на 10—25% .



Год назад ФАС заявляла, что отмена роуминга не является основанием для роста цен. Ряд операторов связи также сделали соответствующие заявления, напомнил Голомолзин.

После отмены роуминга прошло больше года, за это время роста цен ведомство не зафиксировало. «Единоразовое повышение произошло в начале 2019 года на 1,6—2% из-за изменения ставки НДС. Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга», — сказал Голомолзин.

В случае, если операторы поднимут цены на услуги сотовой связи, ФАС проведет расследование, добавил замруководителя антимонопольной службы.



Сотовые операторы, опрошенные «РГ», заявили, что пока не собираются повышать тарифы.



«МТС намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — сказал представитель сотового оператора.

В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн»), также сообщили об отсутствии планов повысить тарифы, при этом отметили, что будут следить за изменением рыночной ситуации.

«Tele2 пока не планирует повышение. Рост среднего чека обусловлен тем, что абоненты все охотнее пользуются услугами передачи данных и поэтому выбирают более «тяжёлые» пакетные тарифы», — сообщил представитель компании.

В «Мегафоне» сообщили, что воздержатся от комментариев.