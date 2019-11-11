Рубль продолжил укрепляться по отношению к ключевым иностранным валютам в октябре, свидетельствуют данные сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — октябре 2019 года» .

Рубль в октябре укрепился к доллару по номинальному курсу на 1% по сравнению с сентябрем текущего года, а к евро — на 0,8%. Средний номинальный курс доллара за октябрь составил 64,35 рубля (против 64,98 рубля в сентябре), средний номинальный курс евро — 71,06 рубля (в предыдущем месяце равнялся 71,61 рубля).

По сравнению с декабрем 2018 года рубль укрепился в октябре по номинальному курсу на 4,6% к доллару и на 7,8% к евро.

По реальному курсу рубль укрепился в октябре на 1% и к доллару, и к евро по сравнению с сентябрем; по сравнению с декабрем-2018 наблюдался рост курса нацвалюты на 4,5% и 8,6% соответственно. По реальным курсам Банк России изначально публикует оценочные данные, которые затем могут корректироваться.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в октябре на 0,7% по сравнению с сентябрем и на 6,8% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 0,5% и 6,1% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.

В январе — октябре 2019 года российская валюта продемонстрировала ослабление к доллару по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 5% по номинальному курсу и на 2,3% по реальному, а к евро рубль укрепился на 0,7% и 3,7% соответственно. К корзине валют зафиксировано усиление позиций российской денежной единицы на 0,3% по номинальным курсам и на 1,7% (согласно предварительной оценке) по реальным.

Напомним, курс рубля обрушился в августе на фоне объявления США о новых санкциях против России , а в сентябре нацвалюта укрепила позиции к иностранным денежным единицам.



ЦБ на днях указал в очередном выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , что «рубль по отношению к доллару США в октябре укрепился на 1,2%, до 64,1 рубля за доллар», однако данные цифры не представлены в сегодняшней сводке регулятора.