Банк «Уралсиб» улучшил условия по программе кредитования бизнеса «Бизнес-фермер» .

Теперь клиенты — индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в отраслях растениеводство и животноводство, могут оформить кредит на цели финансирования оборотного капитала и инвестиционные цели, предоставляемый в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по льготному финансированию сельскохозяйственных предприятий в сумме до 99 млн рублей. Ранее сумма ограничивалась 30 млн рублей. Также увеличен срок кредитования с года до пяти лет и срок отсрочки по погашению основного долга с шести месяцев до года.

Кредит предоставляется по ставке 5% годовых в форме единовременного кредита и кредитной линии с траншами до шести месяцев.

Доля собственного участия клиента в проекте от 10%. В обеспечение по кредиту принимаются: недвижимость и земельные участки, сельскохозяйственные животные, товары в обороте, оборудование, автотранспорт, морской и речной транспорт, долговые обязательства банка и товарно-материальные ценности. Требуется поручительство Фондов поддержки/развития малого бизнеса/предпринимательства, для юридических лиц — поручительство учредителей — физических лиц, для индивидуальных предпринимателей — поручительство супруга/супруги или третьего лица.

«Банк активно поддерживает развитие предпринимательства, постоянно улучшая условия кредитования. В данной программе обязательным требованием является срок с момента государственной регистрации / фактического существования бизнеса не менее 24 месяцев, годовая выручка компании (группы компаний) не должна превышать 120 млн рублей и численность сотрудников не более 250 человек», — комментирует эксперт Банки.ру Ольга Станчак.