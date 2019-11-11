К сети банкоматов банка «Открытие» в ноябре присоединились Промсвязьбанк, Совкомбанк, БКС Банк и ВТБ. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиентам банка стали доступны 35 тыс. банкоматов на территории России.

Устройствами могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, MasterCard и «Мир». Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

Объединенная сеть также включает банкоматы Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, ЮниКредит Банка, банка «Зенит», банка «Русский Стандарт», «Уралсиба», Веста Банка и СКБ-Банка. Клиенты «Открытия» могут пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии.