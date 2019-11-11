С ноября 2019 года Альфа-Банк предложил своим клиентам-физическим лицам сервис по дистанционной юридической помощи и информационно-справочной поддержке по юридическим вопросам «Юрист 24/7».

Клиент банка может оформить сертификат на услугу «Юрист 24/7» с выбранным тарифным планом. Стоимость сертификата зависит от тарифного плана и составляет от 3 000 рублей до 12 000 рублей. Оказывать юридический сервис будут партнеры банка: ООО «Европейская Юридическая Служба» и ООО «Национальная Юридическая Служба».

«Наличие дополнительных сервисов, разнообразие и их качество во многом определяют уровень лояльности клиентов. Банки уже давно стремятся максимально обеспечить потребности клиента через «единое» окно, чтобы ему не требовалось искать решение через сторонних подрядчиков и тратить на это свое время. Альфа-Банк предлагает широкий спектр нефинасовых сервисов, которые пользуются большой популярностью среди наших клиентов. Сегодня банк предложил также и одни из самых востребованных на рынке услуг - юридические консультации», - комментирует директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный.