Альфа-Банк и Геобанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере продвижения одного из продуктов «Альфы». Об этом сообщается в совместном пресс-релизе кредитных организаций.

Клиенты сервиса Геобанка «Многофункциональный банковский офис» могут при содействии работников Альфа-Банка оформить кредитную карту «100 дней без процентов».

Период льготы «100 дней использования кредитных средств без процентов» распространяется на все операции, совершенные по кредитной карте,в том числе на снятие наличных. Беспроцентный период кредитования возобновляется каждый раз на следующий день после полного погашения задолженности по кредитной карте.