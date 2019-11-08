Звонки, совершенные роботами, хотят приравнять к звонкам от сотрудников банков или коллекторов, следует из разрабатываемых поправок к закону о взыскании. Это даст право должнику ограничить количество таких обзвонов, сообщает РБК.



Использование взыскателями автоматизированных систем предлагается считать непосредственным взаимодействием с человеком, следует из рабочей версии проекта федерального закона «О взыскании», который разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов (есть у РБК). Документ сейчас обсуждается с представителями бизнеса, сообщили изданию два участника рабочей группы по законопроекту.

В Минюсте подтвердили работу над проектом, но отказались комментировать его содержание. В ФССП сообщили, что не осуществляют нормативно-правовое регулирование в своей деятельности. В Банк России подобная инициатива не поступала, отметил представитель ЦБ.

В законе «О взыскании» могут появиться понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». К ним будут относить инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы, которые способны «генерировать речь и поддерживать произвольные сценарии разговоров с должниками или иными лицами», следует из текста проекта.

Использование кредиторами или взыскателями роботов-коллекторов будет считаться непосредственным взаимодействием с человеком. Сейчас таким взаимодействием считаются только личные встречи и телефонные разговоры с должниками. Например, заемщик с просрочкой может отказаться от таких контактов со взыскателем в рабочие дни после 22:00 и до 8:00, а также в выходные с 20:00 до 9:00.

Должники, согласно обсуждающейся версии законопроекта, также получат возможность ограничить частоту звонков от роботов-коллекторов. Сейчас ограничения распространяются на обзвон от лица живых представителей коллекторского агентства или кредитора. По инициативе должника взыскатель может звонить не более одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.