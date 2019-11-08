Страховая компания «Капитал Life» запустила возможность оплаты страховых взносов через системы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, сообщает пресс-служба страховщика.

Страховая компания «Капитал Life» запустила возможность оплаты страховых взносов через системы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, сообщает пресс-служба страховщика.



«Оплата взносов через системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay доступна всем клиентам компании в мобильном приложении «Кабинет клиента Капитал Life», которое можно бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Внесение взносов возможно с любых банковских карт, подключенных к мобильным кошелькам Apple Wallet и Google Wallet», — говорится в релизе.

Для осуществления платежа необходимо зайти в раздел «Оплатить» в приложении «Кабинет клиента Капитал Life» на Android и «Способ оплаты» в приложении на IOS, выбрать опцию оплаты через Apple Pay или Google Pay — откроется предзаполненная форма и кнопка для мгновенного перечисления средств с использованием сервисов.

Системы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay обеспечивают безопасное внесение средств, гарантируя клиентам конфиденциальность и защиту трансакции высочайшего уровня.

При совершении покупки системы используют индивидуальный номер устройства и уникальный код трансакции. Номер карты не хранится ни на самом устройстве, ни на серверах компаний Apple и Google. А благодаря тому, что оплата подтверждается посредством подтверждения отпечатка пальца, лица владельца или уникального цифрового пароля, никто, кроме обладателя смартфона, не сможет им расплатиться.