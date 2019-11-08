Росгосстрах Банк запустил новый накопительный счет «Турбо» с доходностью до 8% годовых. Накопительный счет открывается при условии одновременного оформления договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с компанией «Росгосстрах Жизнь» в рамках стратегии «Квартальный купон», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Основным преимуществом продукта является высокая доходность от вложений за счет надбавки в размере 2% к базовой ставке по накопительному счету в первый год размещения. Кроме этого, в рамках ИСЖ при положительной динамике акций клиент может ежеквартально получать потенциальный инвестиционный доход по ставке 9% годовых», — говорится в релизе.

Накопительный счет «Турбо» можно открыть в рублях. Проценты начисляются на минимальный остаток от 50 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются. Средства на накопительных счетах защищены государственной системой страхования вкладов. Дополнительно клиенту гарантирована страховая защита жизни и здоровья в рамках договора инвестиционного страхования жизни. А на средства, размещенные по договору ИСЖ, предусмотрена возможность получить социальный налоговый вычет в размере 13% от суммы 120 тыс. рублей.

Клиенты могут открыть и пополнить накопительный счет «Турбо» в любом отделении Росгосстрах Банка, а бесплатный и безопасный доступ к управлению счетом доступен в режиме 24/7 через мобильный и интернет-банк.

