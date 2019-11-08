Держатели карт «Мир» Промсвязьбанка могут выигрывать ценные призы в онлайн-игре «Карта Мира», которую запустила платежная система. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Карта Мира» начинается с мини-игры, в которой могут участвовать все посетители сайта . После ее прохождения для держателей карт «Мир» открываются следующие уровни — несколько локаций партнеров и суперигра», — говорится в релизе банка.

На протяжении всей игры участники будут получать виртуальные монеты за прохождение заданий и онлайн-квестов в игре, а также за покупки по карте «Мир» — по одной монете за каждую покупку свыше 50 рублей.

Держателей карт «Мир» ждут ценные призы от следующих брендов: «Юлмарт», ivi.ru, kari, OneTwoTrip, Sunlight, уточняют в банке. А в суперигре участники получат возможность выиграть билеты на матч сборной России по футболу, денежные вознаграждения и другие призы.