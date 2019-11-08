МТС до конца 2019 года подключат систему Tax free в собственной розничной сети. Система позволит иностранным гражданам возвращать НДС с покупок, сделанных на территории России. На первом этапе будет подключено более 130 магазинов в десяти городах, затем сервис планируется масштабировать на все офисы продаж МТС, сообщает пресс-служба оператора.



В декабре 2019 года к системе Tax free будут подключены салоны МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Саранске, Казани, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Самаре. Данные города принимают наибольший поток иностранных туристов и рекомендованы Минпромторгом к пилотному проекту Tax Free.

В качестве партнера проекта выступает отечественный оператор Hi.Sky tax free. С помощью сервиса Hi.Sky tax free иностранные покупатели смогут возвращать до 12% от стоимости приобретенных товаров в салонах МТС.

«На данный момент мы наблюдаем увеличение потока иностранцев во многих городах России. Заметная доля туристов заинтересована в покупке электроники в России, и теперь у них будет возможность приобрести гаджеты еще выгоднее за счет возврата части потраченных средств», — отметил директор по развитию бизнеса розничной сети МТС Павел Суховаров.

Системой Tax free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Сумма покупки должна превышать 10 тыс. рублей с учетом НДС. Для возврата НДС иностранцам нужно оформить в магазине чек tax free, получить отметку таможенного органа и предоставить чек Tax Free для оплаты оператору Hi.Sky.