Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле — октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тыс. рублей, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД», результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили продажи спортивных товаров за III квартал и октябрь 2019 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.

«Средний чек покупки в спортивных магазинах вырос по отношению к показателю прошлого года на 4%, поднявшись до уровня 4,2 тысячи рублей за одно посещение магазина. При этом совокупный объем затрат россиян (общий объем покупок в денежном выражении) на спорттовары вырос за год на 15%. Для сравнения: в Москве этот показатель за год вырос на 17%», — подсчитали аналитики.

По данным авторов исследования, более 63% покупок спорттоваров осуществлялось путем безналичной оплаты, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 55%. В топ-3 покупок вошли кроссовки, спортивные брюки и куртки.