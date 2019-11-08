Банк «Левобережный» предлагает владельцам бизнес-кейсов (премиальным клиентам) оформить для своего ребенка «Детскую» банковскую карту с ярким дизайном, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Родитель может выбрать карту международной платежной системы Visa Classic или классическую карту национальной платежной системы «Мир».



«Оформить карту можно для ребенка, достигшего возраста семи лет. С ранних лет он научится распоряжаться деньгами: самостоятельно оплачивать товары и услуги, в том числе в Интернете, выгодно тратить карманные деньги, получая кешбэк, а также скидки и бонусы от партнеров банка и платежных систем», — говорится в релизе.

Карта выпускается к основному счету родителя, но ребенок не имеет к нему прямого доступа. Родитель сам устанавливает дневные/недельные или месячные лимиты на сумму, которую может потратить ребенок, а также контролирует его расходы, получая информацию о тратах в интернет-банке или через СМС.

«Детская» карта — это эффективный инструмент как для родителя, так и для ребенка: с одной стороны, ребенок получает финансовую свободу, возможность самостоятельно распоряжаться карманными деньгами и расплачиваться картой повсеместно, с другой стороны, родитель может не переживать за то, что ребенок потратит деньги не по назначению. Кроме того, деньги ребенка в безопасности — если он потеряет карту, родитель может быстро заблокировать ее, обратившись в банк», — отмечают в «Левобережном».