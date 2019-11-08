Искусственный интеллект становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей, отметил Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
«Искусственный интеллект действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей. Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта. Это очень важная тема. Совершенно очевидный факт», — сказал Путин, выступая в субботу перед участниками конференции Artificial Intelligence Journey.
«Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом», — заявил он.
Оценить:
Нет комментариев