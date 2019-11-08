Искусственный интеллект является возможностью для российской экономики двигаться вперед, при этом бояться сокращения рабочих мест не нужно, в ближайшие пять лет технология создаст много новых рабочих мест, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на конференции AI Journey.

«Если говорить о ближайших пяти годах, то это влияние не будет массовым. Нам еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике, промышленности, чтобы это внедрение шло массово», — прокомментировал он вопрос модератора о влиянии искусственного интеллекта на рабочие места в России.

Орешкин отметил, что для России искусственный интеллект — это благо и возможность двигаться вперед.

«Бояться сокращения количества рабочих место точно не стоит, потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, — это рабочие места, на которые сложно найти людей… Поэтому скорее мы увидим больше рабочих мест, и задача — сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам», — считает он.

Министр подчеркнул, что если смотреть на опыт стран — лидеров по внедрению искусственного интеллекта, то там не наблюдается роста безработицы в связи с этим процессом.

«Мы видим, что структурная безработица во всем мире снижается, а производительность труда тоже замедляется. Это означает, что опасаться нужно не того, что будет быстро внедряться технология и менять рынок труда так, что человек не будет за этим поспевать», — добавил Орешкин.