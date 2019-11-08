Оперативники Центрального округа Москвы задержали подозреваемого в хищении более 6,3 млн рублей путем мошенничества, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

«Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств в размере более 6,3 млн рублей путем мошенничества», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 39-летний житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что в отделении одного из банков в центре Москвы намеревался совершить обмен личных денежных средств на иностранную валюту, но обнаружил, что забыл дома паспорт. Выйдя на улицу, он попросил незнакомого гражданина, у которого был при себе паспорт, помочь обменять деньги. После обмена и передачи денег незнакомцем он обнаружил, что ему передали в пакете неплатежные купюры. Материальный ущерб составил более 6,3 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого — 49-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник заранее подготовил неплатежные купюры. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.