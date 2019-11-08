Наибольший вклад в замедление годового темпа прироста розничного кредитования внес сегмент ипотеки, следует из опубликованного Центробанком обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В сентябре в динамике портфеля кредитов населению прослеживались тенденции, сложившиеся в предыдущие месяцы: продолжилось плавное замедление его годового темпа прироста — на 0,7 процентного пункта, до 20,7%. Снижение активности вновь отмечалось во всех сегментах кредитной розницы, при этом наибольший вклад в совокупное замедление по-прежнему вносило жилищное кредитование», — говорится в аналитическом материале.

Как поясняют в ЦБ, это, с одной стороны, происходило под влиянием сделок ипотечной секьюритизации, а с другой — оказалось следствием роста ипотечных ставок в период с июля 2018 года по апрель 2019-го, снизившего интерес заемщиков к рефинансированию ипотечных кредитов.

«Возобновление понижательной динамики стоимости ипотечного кредитования в мае 2019 года вместе с традиционно высокой платежной дисциплиной ипотечных заемщиков и дальнейшим ростом срочности таких кредитов продолжит способствовать уже наметившемуся восстановлению интереса банков и их клиентов к данному сегменту рынка», — ожидает регулятор.

В свою очередь необеспеченное потребительское кредитование , оживление которого после сжатия в 2015—2016 годах происходило ускоренными темпами, уже сейчас преодолело пик восстановительного роста и продолжит замедляться в результате введения с 1 октября 2019 года надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика, прогнозируют в ЦБ.



«Таким образом, дальнейший рост розничного кредитования будет сбалансированным и сможет поддержать внутренний спрос в экономике без угроз для ценовой и финансовой стабильности», — заключает регулятор.