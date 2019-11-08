Наблюдаемому в последнее время увеличению срочности кредитно-депозитных операций могло способствовать постепенное снижение инфляционных ожиданий экономических агентов, в том числе на среднесрочную перспективу. Об этом говорится в опубликованном Центробанком обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Регулятор указывает, что начавшееся в июне снижение ключевой ставки позволяет банкам планомерно понижать стоимость, в частности, своих депозитных продуктов вслед за коррекцией вниз доходностей рыночных финансовых инструментов.

«При этом, в отличие от июля, в августе снижение ставок в сегментах кратко- и долгосрочных вкладов оказалось сопоставимым (0,14 и 0,2 процентного пункта соответственно). По предварительным данным, в сентябре понижение депозитных ставок продолжилось и было сравнительно однородным по вкладам на различные сроки», — отмечается в докладе.

Согласно представленным данным, в сентябре сохранилась тенденция к опережающему росту объема долгосрочных банковских вкладов одновременно в сегментах рублевых и валютных операций. «Это не только свидетельствует о поддержании доверия вкладчиков к банковскому сектору и отражает интерес населения к размещению собственных сбережений во вклады, но и положительно сказывается на возможностях банков по расширению кредитования на длинные сроки», — рассуждает регулятор.

В ЦБ также констатируют, что в условиях снижения рыночных доходностей и депозитных ставок в августе банки продолжили понижать ставки по корпоративным и розничным кредитам. Вместе с тем, в отличие от июля, в корпоративном сегменте наибольшее снижение отмечалось по кредитам на сроки свыше года — на 0,5 п. п., до 9,1% годовых, против снижения на 0,2 п. п., до 8,6%, по краткосрочным кредитам. «Это происходило на фоне заметного увеличения объемов выдачи кредитов в сегменте срочностью свыше трех лет», — отмечает Центробанк, уточняя, что, «несмотря на опережающее снижение стоимости долгосрочных заимствований, срочная премия в ставках по корпоративным кредитам оставалась положительной».

«Понижение ставок по кредитам физическим лицам было обусловлено в первую очередь уверенным снижением стоимости ипотечного кредитования : только за август рублевая ипотечная ставка сократилась более чем на 0,3 п. п., а в сентябре даже обновила минимум текущего года, опустившись до 9,7% годовых, что, по предварительным данным, отразилось на средневзвешенной ставке розничного кредитования в целом. Сохранение ожиданий дальнейшего плавного смягчения денежно-кредитной политики формирует потенциал для дополнительной коррекции вниз ставок по кредитным операциям в краткосрочной перспективе и будет играть определяющую роль в дальнейшем смягчении условий банковского кредитования», — говорится в обзоре.

В сентябре несколько ускорилось замедление корпоративного кредитования: после сокращения на 0,7 п. п. в августе годовой прирост портфеля кредитов нефинансовым организациям снизился еще на 1,5 п. п. и составил 3,5%. К этому привело заметное снижение темпов кредитования в валюте, тогда как динамика рублевых кредитов остается стабильно высокой.

«В рублевом сегменте кредитования продолжилось постепенное увеличение срочности операций, что может отражать снижение среднесрочных инфляционных ожиданий банков и их клиентов», — сказано в докладе по ликвидности.

В числе прочего отмечается, что, хотя качество корпоративного кредитного портфеля по-прежнему демонстрирует достаточно стабильную динамику, уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям, сформировавшийся к настоящему времени, оказывает скорее сдерживающее влияние на кредитную активность, поскольку побуждает банки придерживаться консервативного подхода к отбору корпоративных заемщиков.



«На горизонте ближайших кварталов постепенное повышение доступности кредитных ресурсов для организаций, обусловленное снижением ставок по кредитам, будет выступать фактором роста активности в корпоративном сегменте кредитного рынка и сможет оказать поддержку инвестиционному спросу», — заключают в ЦБ.