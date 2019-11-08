Крупная лизинговая компания «ТрансФин-М» сменила владельца. Об этом сообщают сама компания и ее прежний собственник — НПФ «Благосостояние».

«АО «НПФ «Благосостояние» и АО «ТФМ-Гарант» завершили оформление крупнейшей за последние годы сделки на рынке лизинга . АО «ТФМ-Гарант», представляющее интересы Алексея Тайчера и его партнеров, стало официальным владельцем 100% ПАО «ТрансФин-М», — указано в сообщениях.

Сделка реализована в формате МBO (management buy-out) и профинансирована преимущественно за счет заемных средств. Сумма сделки составила 32,6 млрд рублей. В периметр продажи вошли все активы ПАО «ТрансФин-М», включая дочерние предприятия.

«ТрансФин-М» является заметным игроком на рынке лизинга и имеет устойчивые кредитные рейтинги. Перед новой командой стоит задача по усилению позиции компании в ключевых для нее направлениях — финансовом лизинге и оперировании железнодорожным подвижным составом на базе дочерних предприятий. Кроме того, компания продолжит осуществлять финансирование угледобывающей спецтехники, портового оборудования, морских судов и других объектов транспорта. Это позволит сосредоточиться на предоставлении комплексной сервисной услуги, что, на наш взгляд, окажет положительный экономический эффект на развитие бизнеса клиентов и в целом группы «ТФМ», — комментирует Тайчер.

«Фонд положительно оценивает инвестиционный результат участия в ПАО «ТрансФин-М»: прибыль от продажи пакета акций компании превысила 7 миллиардов рублей. Решение о продаже акций компании обусловлено стратегией фонда по снижению доли прямых инвестиций в портфеле пенсионных резервов, — отмечает генеральный директор НПФ «Благосостояние» Анатолий Милюков. — Полученные в результате сделки средства планируется вложить в высоколиквидные рыночные инструменты, что позволит фонду усилить диверсификацию портфеля пенсионных резервов».

Напомним, в августе Федеральная антимонопольная служба со второй попытки одобрила продажу «ТрансФин-М» компании «ТФМ-Гарант», принадлежащей бывшему топ-менеджеру РЖД Алексею Тайчеру (70%) и топ-менеджерам «ТраснФин-М». Изначально ФАС отказалась одобрять ходатайство компании Тайчера и партнеров, отложив его рассмотрение под условие «полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности». Тайчер до конца 2018 года возглавлял «дочку» РЖД — Федеральную грузовую компанию, крупнейшего оператора железнодорожных вагонов в России, а затем стал советником гендиректора РЖД Олега Белозерова на общественных началах, курирующим логистический блок. Впоследствии стало известно, что Тайчер ушел с поста советника .

СМИ сообщали о намерении Тайчера создать компанию — оператора железнодорожных вагонов на базе активов «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинга» .



«ТрансФин-М» работает на рынке с 2005 года. По итогам 2018 года консолидированная прибыль компании по МСФО составила 4,4 млрд рублей. Общий парк вагонов в собственном оперировании насчитывает 36 тыс. единиц. Компания занимала пятое место по объему лизингового портфеля в рэнкинге «Эксперт РА» по итогам 2018 года.