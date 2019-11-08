Связь-Банк снизил ставку по ипотечным кредитам на готовое жилье.

Минимальная ставка по ипотеке на жилье на вторичном рынке в Связь-Банке снижена до 9,3% годовых. Корректировка составила 0,25 процентного пункта, уточнили в банке.

Воспользоваться самой низкой ставкой по программе «Готовое жилье» могут держатели банковских карт в рамках зарплатных проектов Связь-Банка, а также работники группы ВЭБа и клиенты «акционных» партнеров (партнеры Связь-Банка в рамках сотрудничества по ипотечному кредитованию , клиентам которых предлагается сниженная процентная ставка по кредитным договорам) при оформлении обязательных и рекомендуемых видов страхования.



Банк выдает ипотечные кредиты под залог приобретаемого недвижимого имущества в сумме от 400 тыс. до 30 млн рублей (при приобретении заемщиком дома/таунхауса с земельным участком максимальная сумма кредита равна 15 млн рублей). Срок кредита — от трех до 30 лет. Первоначальный взнос при приобретении квартир/апартаментов составляет от 15%, при приобретении домов с земельными участками — от 30% стоимости недвижимости.