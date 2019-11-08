Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании более 1 млрд рублей убытков с четырех бывших руководителей Росавтобанка, говорится в решении суда.

По заявлению АСВ эта сумма взыскана с председателя правления банка Вадима Пешкова, его первых заместителей Александра Кулакова и Инги Девятериковой, а также заместителя председателя Елены Шмаковой.

Лицензия у Росавтобанка была отозвана 4 марта 2016-го, а 18 мая того же года он был признан банкротом . На АСВ были возложены функции конкурсного управляющего.

«В ходе конкурсного производства установлено, что бывшими руководителями банка совершены действия по выводу из банка ликвидных активов путем замещения их на ссудную задолженность технических юридических лиц», — указывает АСВ. Как поясняется, по закону такие обстоятельства являются основанием для привлечения данных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения банку причиненных убытков.

Летом 2016-го сообщалось, что ЦБ обнаружил признаки вывода активов из Росавтобанка на 2,6 млрд рублей.