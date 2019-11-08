Верховный суд РФ (ВС) в рамках дела о банкротстве Владимира Кехмана обнародовал позицию по вопросу о выдаче исполнительных листов по неудовлетворенным требованиям кредиторов обанкротившегося должника, сообщает «Коммерсант» .

Долги Кехмана по итогам процедуры остались непогашенными на 99,9%, а арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался их списать, усомнившись в добросовестности должника — в рамках банкротного дела в конкурсную массу были переданы лишь запонки, икона, портрет и права требования к учрежденным должником компаниям на 0,8 млн рублей. Однако, по мнению суда, у Кехмана остались значительные зарубежные активы, информацию о которых он скрыл. Также арбитражный суд Санкт-Петербурга сослался на материалы уголовного дела в отношении Владимира Кехмана как одно из доказательств недобросовестного поведения должника. Суд напомнил, что, хотя дело о незаконном получении кредита было прекращено, следователь установил предоставление руководителями группы JFC заведомо ложных сведений банкам при получении кредитов.

Осенью 2018-го кредиторы Кехмана попросили арбитражный суд выдать им исполнительные листы для принудительного взыскания оставшихся непогашенными долгов (около 20 млрд рублей). Но суд отказал им — выдача исполнительных листов по завершении банкротства касается ряда требований кредиторов, например, по текущим платежам и долгам, неразрывно связанным с личностью. Долги, возникшие из кредитов и поручительств, к ним не относятся. По мнению суда, умолчание законодателя в отношении других требований является квалифицированным, поэтому в случае неосвобождения банкрота от этих долгов исполнительные листы по ним кредиторам не выдаются.

Основанием для выдачи листа после завершения банкротства являются судебные акты о включении требований кредитора в реестр, говорится в определении ВС. Взысканию подлежит включенная в реестр сумма за вычетом уже выплаченных кредитору средств.

В итоге принятые судебные акты были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию для уточнения оставшихся непогашенными сумм.