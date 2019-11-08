Стоимость небанковских бизнесов Сбербанка может стать соизмерима с сегодняшней стоимостью самого банка, сообщил на пресс-завтраке первый зампредседателя Сбербанка Лев Хасис.

«Мы считаем, что у нас есть хорошая возможность участвовать в том, чтобы эти бизнесы становились большими и очень ценными. Я думаю, что в будущем стоимость этих небанковских бизнесов будет, возможно, соизмерима с сегодняшней стоимостью Сбербанка. Мы это вполне можем представить», — сказал он.

Он также отметил, что Сбербанк инвестирует в небанковские сервисы большие суммы в абсолютных размерах, но в относительном выражении они не так велики. За все время строительства экосистемы на данный момент банк проинвестировал в них 3% от прибыли за этот же период.

Хасис пояснил, что большинство из экосистемных компаний банк создает сам «с нуля». По его словам, из примерно 30 компаний, Сбербанк зашел в капитал только около 10 компаний.

Он отметил, что банк определили для себя около двух десятков объединяющих элементов, которые должны присутствовать во всех сервисах экосистемы, чтобы получать синергию. Например, единый идентификатор клиентов Сбер ID, с помощью которого можно зайти в аккаунты сервисов «Беру», Sberbank Markets и ряд других.