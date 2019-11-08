Возможное усиление санкций со стороны США в отношении технологических компаний Китая не остановит исследования КНР в области шестого поколения связи — 6G. Об этом в пятницу пишет газета Global Times, цитируя мнение китайских экспертов.

«США, безусловно, будут настороже к китайским исследованиям в сфере 6G. Администрация [президента США Дональда] Трампа, возможно, введет более жесткие санкции в отношении китайских компаний, включая Huawei и ZTE, а также расширит запрет на технологический обмен с китайскими компаниями в попытке сдерживать развитие 6G в КНР», — сказал генеральный директор базирующегося в Пекине Союза продвижения информационного потребления Сян Лиган.

«Однако санкции США и запреты не смогут сдержать Китай и только помогут китайской технологической отрасли развиваться более быстрыми темпами», — подчеркнул он.

Как пишет Global Times со ссылкой на инсайдеров отрасли, «развитие технологий 6G в Китае хоть и не нацелено на США, но неизбежно станет новым поводом для беспокойства Соединенных Штатов». Исследования в области 6G размывают международные границы, а потому подход США к развитию технологической сферы, заключающийся в изоляции, очень скоро останется далеко в хвосте, сообщает издание.

Эксперты также отмечают, что пока «концепция 6G не имеет конкретного определения и стандартов». Как указал сотрудник института сетевых технологий китайского оператора связи China Unicom Тан Сюнъянь, «для продвижения исследований в этой области необходимо определить четкие рамки». «Когда одно поколение телекоммуникационных технологий вводится в коммерческое использование [5G в Китае], настало время проводить исследования технологий и стандартов для следующего поколения [связи], — отметил Тан Сюнъянь. — Это закономерный процесс».