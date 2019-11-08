Оператор «МегаФон» ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек, выделенных в «Первую башенную компанию» (ПБК), –– их насчитывается более чем 16,5 тыс., сообщают «Известия» . Об этом рассказал сотрудник компании — партнера оператора. По его словам, вопрос о приобретении башен обсуждался с «МегаФоном» в середине октября.

По словам одного из собеседников издания, по оценке, фигурировавшей в ходе переговоров, стоимость актива может составить 85–95 млрд рублей. Возможная сделка сейчас обсуждается с российскими операторами пассивной инфраструктуры –– компаниями «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-телеком». Но есть и иностранные претенденты, утверждает источник.

Финальная сумма сделки зависит от того, какую арендную ставку за размещение базовых станций на проданных вышках предложит «МегаФону» покупатель. Еще одно условие –– возможность размещения на вышках базовых станций других сотовых компаний, объясняет собеседник. Чем больше станций окажется на башне, тем выше доход и меньше срок окупаемости инвестиций владельца антенно-мачтовых сооружений, объясняет он.

Обсуждение продажи башен пока находится на начальной стадии, знает один из профильных инвесторов. Оформление таких сделок занимает от полугода и более, утверждает он.

Помимо очень большой единовременной выплаты, оператор, продавая вышки, получает и солидную экономию на эксплуатации этих объектов, рассказал «Известиям» один из экспертов. По его словам, она может исчисляться сотнями миллионов рублей в год.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что сделка по продаже башен «МегаФона» может стать одной из крупнейших в истории российской отрасли связи. Несмотря на то что пока в РФ операторам не удавалось продать свои башни, места на них могут оказаться более востребованными по мере развития 5G, считает он.