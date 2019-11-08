Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России, объявил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey. Компьютер получил название Christofari, в честь Николая Кристофари, который первым открыл сберкнижку в отделении Сберкассы в Санкт-Петербурге 178 лет назад.

По словам Рафаловского, Christofari по мощности находится на 29-м месте в мире и седьмом — в Европе. Сервис станет доступным всем пользователям 12 декабря.

Базовая цена — 5 750 рублей в минуту. На начальном этапе Сбербанк предлагает промоакцию: 100 рублей за 100 минут всей мощности Christofari в течение 100 часов при обработке 10 ГБ данных. Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что научным и высшим учебным заведениям доступ к компьютеру будет предоставлен за символическую плату или даже бесплатно.

«Вы полностью контролируете жизненный цикл ваших данных, в любой момент вы можете их удалить, добавить, поменять. Christofari не имеет никакого доступа к вашим данным <...> Мы гарантируем удаление данных, загруженных вами», — отметил Рафаловский.

«Мы видим широкий спектр применения этой технологии: от городской инфраструктуры, медицины, космоса, финансов до машиностроения», — рассказал руководитель блока «Технологии» Сбербанка.

